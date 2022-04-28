Юэн Макгрегор прячется и следит в свежем промо-ролике «Оби-Вана Кеноби»

В честь важной точки отсчёта стриминговый сервис Disney+ опубликовал в своих соцсетях свежий тизер драматического сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в образе известного скитальца. До грандиозной (понадеемся) премьеры остался всего месяц — первый эпизод выходит на цифровой платформе 27 мая.
События мини-сериала, снятого Деборой Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»), разворачиваются после произошедшего в «Звёздных войнах: Мести ситхов». После разгрома Ордена джедаев мастер Кеноби скрывается на Татуине, а по следам уцелевших приверженцев Светлой стороны Силы идут верные слуги Империи.
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