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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Кэрол и Дэриле лишился Мелиссы Макбрайд

Источник: AMC

Матёрая выживальщица Мелисса Макбрайд, чья героиня стойко продержалась в составе основного каста «Ходячих мертвецов», после завершения основного сериала собиралась перекачивать в его спин-офф, посвящённый странствиям Кэрол и Дэрила (Норман Ридус). О его разработке сообщали позапрошлой осенью. Но актриса официально выбыла из проекта.

Портал Variety сообщает, что Макбрайд больше не значится в актёрском составе нового сериала, из которого ушла? потому что события проекта разворачиваются в Европе, и именно в Европе этим летом панируется снимать сериал. Как оказалось, столь длительный переезд за океан для актрисы неприемлем.

Предполагается, что теперь сюжет сфокусируется сугубо на приключениях Дэрила Диксона, но, возможно, до начала съёмок сценаристы умудрятся приписать кого-нибудь ему в напарники. Премьеру сериала обещают устроить в следующем году.

Комментарии (1)

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