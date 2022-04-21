Ночная прогулка по Новому Орлеану в свежем тизере «Интервью с вампиром»

Лестат прогуливается по улочкам ночного города и по-прежнему отказывается показывать своё лицо. В сети появился свежий тизер многосерийного «Интервью с вампиром», подглядывающий за ночными активностями одного из главных героев истории.

Кабельный канал AMC обещает премьеру новой адаптации культовых романов Энн Райс этой осенью, но пока без точной даты.

Родившийся в XVIII веке аристократ Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) — нынче 200-летний вампир — рассказывает биографу историю своей жизни. Оказавшийся на грани самоубийства после смерти своей семьи, Луи встречает вампира Лестата де Лионкура (Сэм Рид), убедившего главного героя принять дар бессмертия и стать его компаньоном. В конце концов Луи решает оставить своего жестокого товарища, но Лестат убеждает его остаться, обратив в вампира девочку, что лишь усугубляет конфликт между «братьями по крови».

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером мистического триллера значится Ролин Джонс («Подпольная империя»). Первый и второй эпизоды поставил режиссёр Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы»).