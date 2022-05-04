Будущее «Лунного Рыцаря» не имеет большого значения для Оскара Айзека

Пока популярность «Лунного Рыцаря» набирает обороты, Оскар Айзек напоминает, что всем нам здесь стоит слегка притормозить. Он подписался только один сезон и то не сразу — были большие сомнения.

Что касается своего будущего в MCU, то в новом интервью New York Times Айзек сказал, что для него это «не имеет большого значения».

Мы дали шанс появиться новому персонажу. Суть его истории заключается в медленном раскрытии тайны. Если этим дело не кончится, отлично, я только рад. Оскар Айзек

Недавно режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал, чем закончится сериал, финал которого — уже сегодня.