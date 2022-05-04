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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Будущее «Лунного Рыцаря» не имеет большого значения для Оскара Айзека

Источник: Disney+

Пока популярность «Лунного Рыцаря» набирает обороты, Оскар Айзек напоминает, что всем нам здесь стоит слегка притормозить. Он подписался только один сезон и то не сразу — были большие сомнения.

Что касается своего будущего в MCU, то в новом интервью New York Times Айзек сказал, что для него это «не имеет большого значения».

Мы дали шанс появиться новому персонажу. Суть его истории заключается в медленном раскрытии тайны. Если этим дело не кончится, отлично, я только рад.

 
Оскар Айзек

Недавно режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал, чем закончится сериал, финал которого — уже сегодня.

Теги
Лунный РыцарьDisney+Marvel
Комментарии (2)

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