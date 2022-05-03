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Оскар Айзек готов к решающей схватке в трейлере финала «Лунного Рыцаря»

На этой неделе выходит заключительный эпизод многосерийной супергероики «Лунный Рыцарь», и в честь этого важного события стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер финальной серии, где Марку Спектору (Оскар Айзек) предстоит сойтись в решающей схватке с врагом. Зрители увидят её итоги уже 4 мая.

К слову, в интернетах спорят, стоит ли расценивать словосочетание «финал сезона» в видеоролике как намёк на то, что фантастический экшен таки получит продление на второй сезон. Однозначного ответа пока никто не даёт. Но персонаж почти наверняка не исчезнет из экранной вселенной Marvel.

Теги
ВидеоЛунный Рыцарь
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Источник фотографий: Depositphotos

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