Оскар Айзек готов к решающей схватке в трейлере финала «Лунного Рыцаря»

На этой неделе выходит заключительный эпизод многосерийной супергероики «Лунный Рыцарь», и в честь этого важного события стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер финальной серии, где Марку Спектору (Оскар Айзек) предстоит сойтись в решающей схватке с врагом. Зрители увидят её итоги уже 4 мая.

К слову, в интернетах спорят, стоит ли расценивать словосочетание «финал сезона» в видеоролике как намёк на то, что фантастический экшен таки получит продление на второй сезон. Однозначного ответа пока никто не даёт. Но персонаж почти наверняка не исчезнет из экранной вселенной Marvel.