Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс рассказывают о создании «Змея в Эссексе» (видео)

Творческая команда многосерийного викторианского детектива «Змей в Эссексе» собралась в одном ролике, чтобы рассказать зрителям, какая интересная история их ждёт. Исполнители главных ролей Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс в том числе делятся информацией о своих персонажах.

Премьера экранизации одноимённого романа Сары Перри состоится на видеосервисе Appla TV+ 13 мая.

Овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) переезжает из Лондона в деревушку Элдвинтер в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота змее-людоеде. Кора решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой. Помогать героине в её изысканиях будет преподобный Уильям Рэнсом (Хиддлстон) — глава местной сельской общины.