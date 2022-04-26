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Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс борются с искушениями в трейлере мистической драмы «Змей в Эссексе»

Вдова, сельский викарий и мифическое чудовище. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер многосерийной мистической драмы в викторианских декорациях «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и Клэр Дэйнс в главных ролях. Экранизация одноимённого романа Сары Перри стартует 13 мая.

Овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) переезжает из Лондона в деревушку Элдвинтер в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота змее-людоеде. Кора решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой. Помогать героине в её изысканиях будет преподобный Уильям Рэнсом (Хиддлстон) — глава местной сельской общины.

И постер:

Постеры сериала «Змей в Эссексе»
Теги
ВидеоЗмей в ЭссексеТрейлерТом Хиддлстон
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Источник фотографий: Depositphotos

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