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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Теннант прокомментировал слухи о своём возвращении в «Доктора Кто»

Источник: BBC

Последней фразой Доктора Дэвида Теннанта в «Докторе Кто» была «я не хочу уходить», её же Повелитель Времени повторил в спецвыпуске, посвящённом 50-летию сериала. Эпоха Джоди Уиттакер подходит к концу, Хью Грант бразды правления Маленькой Синей Будкой брать пока не настроен, Мэтта Смита насчёт реюниона, вроде бы, даже никто не спрашивал, так что в ход пошла тяжёлая артиллерия — пришло время спросить, будет ли у фандома возможность словить сотню сердечных приступов о новости про возвращение Десятого Доктора.

Меня спрашивают об этом последние 20 лет! (Смеётся). Горький опыт научил меня, что отвечать на него не имеет смысла, поскольку что бы я ни сказал, все услышат то, что хотят. Мне нет смысла врать, подтверждать или отрицать. Мои слова так или иначе превратятся в то, чего хочет интернет. Вообще довольно странная мысль, будто я обязательно должен быть в «Докторе Кто». Ничего больше не скажу, это всё равно ничего не изменит.

 
Дэвид Теннант

Что ж, зато мы знаем, кто точно не вернётся. Экс-шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат сказал, что при всей любви к сериалу больше в него ни ногой.

Теги
Доктор Кто
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