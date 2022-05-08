Новые сериалы недели: «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и новый сериал Стивена Моффата

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Зона Энска готовится принять делегацию зарубежных организаций. Чтобы не ударить в грязь лицом, руководство решает на время заменить настоящих заключенных актёрами. По случайной ошибке троих зэков забывают, поэтому их приходится отдать на поруки местным полицейским. Взрывоопасную ситуацию накаляет ещё одно обстоятельство — тайная добыча алмазов, в которой участвует тюремное начальство вместе с заключёнными.

Отечественная комедия о зоне с подставными зэками удобно прикрывается своим названием, мол, абсурд он и есть абсурд. Трейлер и официальный синопсис прозрачно намекают, что в сюжете будет твориться чёрт знает что.