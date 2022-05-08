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Новые сериалы недели: «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и новый сериал Стивена Моффата

Источник: Apple TV+

Вторая неделя мая отметится несколькими стриминговыми (и не только) премьерами. В списке новых сериалов, на которые стоит обратить внимание, костюмированная мистическая драма «Змей в Эссексе» от Apple TV+, юридическая драма «Линкольн для адвоката» от Netflix, а также фантастическая драма «Жена путешественника во времени» от HBO и Стивена Моффата. Есть и отечественная премьера — на Premiere стартует тюремная комедия «Абсурд».

Понедельник, 9 мая

 
Сезон3
FX
Заводчики Breeders

комедия

В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман

Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман

Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Видео

Четверг, 12 мая

 
Премьера+
Premier
Абсурд

комедия

В ролях Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Сергей Ходьков, Александр Удальцов

Зона Энска готовится принять делегацию зарубежных организаций. Чтобы не ударить в грязь лицом, руководство решает на время заменить настоящих заключенных актёрами. По случайной ошибке троих зэков забывают, поэтому их приходится отдать на поруки местным полицейским. Взрывоопасную ситуацию накаляет ещё одно обстоятельство — тайная добыча алмазов, в которой участвует тюремное начальство вместе с заключёнными.

Отечественная комедия о зоне с подставными зэками удобно прикрывается своим названием, мол, абсурд он и есть абсурд. Трейлер и официальный синопсис прозрачно намекают, что в сюжете будет твориться чёрт знает что.

Видео

Пятница, 13 мая

 
Премьера+
Apple TV+
Змей в Эссексе The Essex Serpent

драма

В ролях Клэр Дэйнс, Том Хиддлстон, Клеманс Поэзи, Фрэнк Диллэйн, Хейли Сквайрс, Дикси Эгерикс

Овдовевшая Кора Сиборн переезжает из Лондона в деревушку Элдвинтер в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота змее-людоеде. Кора решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой. Помогать героине в её изысканиях будет преподобный Уильям Рэнсом — глава местной сельской общины.

Экранизация одноимённого романа Сары Перри обещает мистику, романтику, драму и Тома Хиддлстона в роли влюблённого священника. Интригующий набор.

Видео, Сайт

 
Премьера+
Netflix
Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer

драма

В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл

Создатель Дэвид Э. Келли

Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.

Многосерийная экранизация романов Майкла Коннелли о юристе в офисе на колёсах предлагает новый взгляд на первоисточник, и без Мэттью Макконахи в главной роли, конечно.

Видео

Воскресенье, 15 мая

 
Премьера+
HBO
Жена путешественника во времени Time Traveler’s Wife

фантастика, драма, романтический

В ролях Тео Джеймс, Роуз Лесли, Джейсон Дэвид, Кейт Сигел, Питер Грэм, Кейтлин Шори

Создатель Стивен Моффат

Экранизация одноимённого романа Одри Ниффенеггер рассказывает необычную историю любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется спонтанными путешествиями мужа во времени.

Стивен Моффат, подаривший нам «Шерлока» и лучшие сезоны «Доктора Кто», берётся рассказать в многосерийном формате уже выходившую на экраны историю о любви и путешествиях во времени. Трейлер намекает, что может получиться очень достойно.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Второй сезон приключений сильной женщины с особым набором профессиональных навыков завершится 18-м эпизодом под названием Exposed. На днях телеканал CBS продлил сериал на два сезона.

Видео

 
Конец сезона4
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

Четвёртый сезон полицейской драмы завершится 22-й серией под заголовком Day In The Hole. В марте телеканал ABC продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Теги
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