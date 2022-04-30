Шон Эстин в восторге от «Властелина колец: Колец власти»

Вот мы все не верим в то, что многосерийный приквел «Властелина колец» сумеет хоть как-то дотянуть до уровня кинотрилогии, а снявшийся в этой самой трилогии Шон Эстин — наоборот. Актёр полон энтузиазма и с оптимизмом ждёт осеннюю премьеру «Колец власти».

Своими впечатлениями от просмотра превью Эстин поделился в одном из интервью на мероприятии Calgary Expo 2022.

Лично я в восторге. Я видел превью сериала, и от просмотра у меня мурашки пошли по коже. Мне кажется, у них всё получилось. Я всё время говорил, что у них всё получится. Amazon ни за что в жизни не стал бы платить $ 1 млрд за франчайз ради того, чтобы его испортить. Шон Эстин, воплощение наивности

Вполне вероятно, у поклонников «Властелина колец» при просмотре сериала тоже мурашки побегут по коже, правда, не факт, что от восторга.

Впрочем, Эстин отметил, что его в любом случае радует появление сериала, который в теории увеличит армию поклонников трилогии Питера Джексона — новое поколение зрителей, незнакомое со вселенной Толкина, начнёт смотреть сериал, а после набросится на фильмы и литературный первоисточник. В итоге все останутся в выигрыше.

Актёр также отметил, что в случае неудачи, которая ему кажется маловероятной, он всё равно отдаёт должное стараниям команды приквела за решительность и творческое самовыражение. Мол, от оригинала при этом не убудет.