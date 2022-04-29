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Дракс, Мантис и камео из «Вечных» на закадровых фото спецэпизода «Стражей галактики»

Рождество в апреле — это нормально, когда речь о фантастике. В сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки праздничного спецэпизода «Стражей галактики», и на этот раз в объектив попали гуляющие по рождественским декорациям Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф). А ещё на площадке замечен персонаж-кинозвезда из «Вечных» — на фасаде кинотеатра висит постер с Кинго (Кумэйл Нанджиани). Появится ли любитель песен и плясок во плоти, пока неизвестно.

Промо-арт сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Промо-арт сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Промо-арт сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Промо-арт сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Промо-арт сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод»

Постановщик Джеймс Ганн, как известно, успевает параллельно снимать «Стражей галактики 3» для кинотеатров и спецэпизод для стримингового сервиса Disney+. Праздничную серию обещают показать под Рождество 2022-го, а триквел выходит в кино 5 мая 2023 года.

Теги
Стражи галактики: Праздничный спецэпизодMarvelДжеймс ГаннДэйв Батиста
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Источник фотографий: Depositphotos

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