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Камала Хан и её суперсилы в свежем тизере «Мисс Марвел»

And here we go again. На повестке дня очередная промо-кампания Marvel — стартовал обратный отсчёт до старта следующей многосерийной супергероики. Студия опубликовала свежий тизер фантастического экшена «Мисс Марвел» с Иман Веллани в главной роли.

Премьера состоится через месяц — первый эпизод сериала от шоураннера Биши К. Али («Половое воспитание») выйдет на стриминговой платформе Disney+ 8 июня.

В центре истории окажется школьница-мусульманка из Нью-Джерси. Камала Хан обожает игры и пишет фанфики про супергероев. Особенно она фанатеет по Капитану Марвел. Но её жизнь кардинально меняется, когда Камала сама обретает сверхспособности.

Теги
ВидеоМисс МарвелDisney+Marvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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