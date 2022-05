Камала Хан и её суперсилы в свежем тизере «Мисс Марвел»

And here we go again. На повестке дня очередная промо-кампания Marvel — стартовал обратный отсчёт до старта следующей многосерийной супергероики. Студия опубликовала свежий тизер фантастического экшена «Мисс Марвел» с Иман Веллани в главной роли.

Премьера состоится через месяц — первый эпизод сериала от шоураннера Биши К. Али («Половое воспитание») выйдет на стриминговой платформе Disney+ 8 июня.

В центре истории окажется школьница-мусульманка из Нью-Джерси. Камала Хан обожает игры и пишет фанфики про супергероев. Особенно она фанатеет по Капитану Марвел. Но её жизнь кардинально меняется, когда Камала сама обретает сверхспособности.