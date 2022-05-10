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«Банды Лондона» Гарета Эванса возвращаются в тизер-трейлере второго сезона

Рассуждаем о королях и пешках. В сети появился тизер-трейлер британского экшен-триллера «Банды Лондона» Гарета Эванса («Рейд»). Видеоролик показывает кадры из продолжения и подтверждает примерную дату своего возвращения — 2022 год. Ну, хоть что-то.

В сериале снимаются Сопе Дирису, Джо Коул, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн.

События разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют международные преступные группировки. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

Теги
ВидеоБанды ЛондонаТрейлер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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