Взрывы, поножовщина и перестрелки в ролике о создании второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Создатели криминального экшен-триллера «Банды Лондона» напомнили зрителям, что второй сезон находится в активном производстве — в сети появились ролик о создании и первые кадры из продолжения проекта Гарета Эванса («Рейд»). Все важные элементы повествования на месте — драки, перестрелки, взрывы и сопутствующая всему этому драма.

Точной даты возвращения пока нет, но известно, что новые серии начнут выходить в следующем году.

События разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют международные преступные группировки. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн.