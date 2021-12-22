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Взрывы, поножовщина и перестрелки в ролике о создании второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Создатели криминального экшен-триллера «Банды Лондона» напомнили зрителям, что второй сезон находится в активном производстве — в сети появились ролик о создании и первые кадры из продолжения проекта Гарета Эванса («Рейд»). Все важные элементы повествования на месте — драки, перестрелки, взрывы и сопутствующая всему этому драма.

Точной даты возвращения пока нет, но известно, что новые серии начнут выходить в следующем году.

События разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют международные преступные группировки. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн.

Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона» Кадры из сериала «Банды Лондона»
Теги
ВидеоБанды Лондона
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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