Режиссёр «Рейда» рассказывает о жёстком экшене в криминальной драме «Банды Лондона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился ролик о закулисье сериала «Банды Лондона», где создатель Гарет Эванс («Рейд», «Рейд 2»), а также остальные участники съёмочной команды и актёры в подробностях рассказывают о работе над экшен-сценами. Оные ожидаемо отличаются особыми динамизмом и жестокостью.

10-серийная криминальная драма повествует о борьбе за власть в современном Лондоне. Главы международных ОПГ ввязываются в междоусобицу после неожиданного убийства влиятельного лондонского мафиози Финна Уоллеса. Меж тем сын убитого всерьёз настроен отыскать и уничтожить убийц отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Марк Льюис Джонс, Наргес Рашиди, Цзин Люси и другие. Сезон помимо Эванса режиссировали Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).