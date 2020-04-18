Режиссёр «Рейда» представляет жёсткий криминальный триллер «Банды Лондона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал IGN опубликовал эксклюзивный ролик о создании криминального триллера «Банды Лондона». Создатель Гарет Эванс («Рейд», «Рейд 2») и остальные участники творческой команды обещают визуально богатый уникальный проект, сплетающий воедино глубоко эмоциональную шекспировскую драму и сочный жёсткий экшен.

10-серийный первый сезон выйдет целиком 23 апреля.

Место действия — современный Лондон, где в борьбе за власть сцепились сразу несколько международных преступных группировок. Поводом к жестоким разборкам послужило убийство главы лондонского криминалитета. Инцидент безнадёжно нарушил хрупкое равновесие в преступном мире столицы, а сын убитого бросает все силы на то, чтобы отыскать виновных в смерти отца и поквитаться с ними за содеянное.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Марк Льюис Джонс, Наргес Рашиди, Цзин Люси, Пиппа Беннетт-Уорнер, Брайан Вернел, Орли Шука, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн. Эванс также срежиссировал пять эпизодов. Остальные серии сняли Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).