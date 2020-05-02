Телеовощи. Выпуск 338: Морковка или задница

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:36 —
|Новости
|52:33 —
|«Банды Лондона» (Gangs of London) — 1x01—04
|01:17:27 —
|«Защищая Джейкоба» (Defending Jacob) — 1x01—03
|01:32:00 —
|«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels) — 1x01
|01:37:58 —
|«Последнее королевство» — 4x01—10
|01:59:03 —
|«Новобранец» — 2x18
|02:07:03 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x07
|02:25:24 —
|«Харли Квинн» — 2x04
|02:35:51 —
|«Родина» — 8x12 (финал сериала)
|02:46:55 —
|«Уайтчепел» — 4x03
|02:54:50 —
|«Лексс» — 4x05 (впечатления Юрия и Льва)
|03:03:39 —
|Avatar: The Last Airbender – Smoke and Shadow, Part 1 (впечатления Льва)
|03:16:06 —
|«Вавилон 5» — 2x18 (впечатления Юрия)
|03:23:38 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x16 (впечатления Михаила)
|03:28:32 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:07 —
|«Утиные истории» — 3x05
Скачивание