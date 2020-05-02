Насыщенные будни Анны Кендрик в тизере ромкома «Личная жизнь»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис HBO Max выкатил тизер многосерийной романтической комедии «Личная жизнь». В первом сезоне проекта-антологии речь пойдёт о персонаже Анны Кендрик. Ролик знакомит зрителей с жилищем главной героини.

Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.

В первом сезоне также задействованы Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере и Лесли Мэнвилл. Создателем и режиссёром выступает Сэм Бойд, а за производство отвечают Lionsgate Television и FeigCo Entertainment Пола Фига.

Премьера сериала состоится 27 мая.