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Насыщенные будни Анны Кендрик в тизере ромкома «Личная жизнь»

Потоковый сервис HBO Max выкатил тизер многосерийной романтической комедии «Личная жизнь». В первом сезоне проекта-антологии речь пойдёт о персонаже Анны Кендрик. Ролик знакомит зрителей с жилищем главной героини.

Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.

В первом сезоне также задействованы Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере и Лесли Мэнвилл. Создателем и режиссёром выступает Сэм Бойд, а за производство отвечают Lionsgate Television и FeigCo Entertainment Пола Фига.

Премьера сериала состоится 27 мая.

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Темы
 
Видео Личная жизнь
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