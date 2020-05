Кроули и Азирафель практикуют социальное дистанцирование — неожиданный специальный выпуск «Благих знамений»

В честь 30-летия «Благих знамений» Нил Гейман решил сделать настоящий подарок всем поклонникам Терри Пратчетта, сделав их чуточку счастливее в столь непростое время. И вот, специальный выпуск полюбившегося всем сериала Amazon готов, не без помощи режиссёра Дэвида Маккиннона. Дэвид Теннант и Майкл Шин вернулись к ролям Кроули и Азирафеля, которые, как выяснилось, тоже столкнулись с неприятной штукой под названием COVID-19 и теперь вынуждены соблюдать самоизоляцию — всё, как у простых смертных:

Физически появиться в кадре Теннант и Шин, по понятным причинам, не смогли, но выпуск от этого не стал менее атмосферным.

А вот получат ли когда-нибудь «Благие знамения» полноценное продолжение, по-прежнему не известно, но все, включая Геймана, Amazon и самих актёров, в этом крайне заинтересованы.

Good Omens the book is 30. This is our present to all of you. It's to make people happy, because too many of us are sad. #GoodOmens30 https://t.co/3q4FVnj3tq