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Канал HBO продлил «Белую ворону» на пятый сезон

Кабельный канал HBO официально продлил авторскую комедию Исы Рэй «Белая ворона» на пятый сезон. Обладатель номинации на «Золотой глобус» и обласканный критиками проект (95% одобрения на «Томатах») вернётся с десятисерийным продолжением, вероятно, в следующем году.

Главная героиня истории — Иса Ди (Рэй), которая вместе со своей лучшей подругой Молли (Ивонн Орджи) познаёт все радости и горести жизни сильных независимых женщин в современном Лос-Анджелесе. Иса и Молли ходят на свидания, вечеринки, пытаются построить карьеру и решают будничные проблемы в надежде добиться поставленных целей и в профессиональной, и в личной жизни.

Иса Рэй выступает создателем сериала на пару с Ларри Уилмором, а также входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

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