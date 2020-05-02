Канал HBO продлил «Белую ворону» на пятый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO официально продлил авторскую комедию Исы Рэй «Белая ворона» на пятый сезон. Обладатель номинации на «Золотой глобус» и обласканный критиками проект (95% одобрения на «Томатах») вернётся с десятисерийным продолжением, вероятно, в следующем году.

Главная героиня истории — Иса Ди (Рэй), которая вместе со своей лучшей подругой Молли (Ивонн Орджи) познаёт все радости и горести жизни сильных независимых женщин в современном Лос-Анджелесе. Иса и Молли ходят на свидания, вечеринки, пытаются построить карьеру и решают будничные проблемы в надежде добиться поставленных целей и в профессиональной, и в личной жизни.

Иса Рэй выступает создателем сериала на пару с Ларри Уилмором, а также входит в команду исполнительных продюсеров проекта.