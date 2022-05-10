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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Элизабет Олсен прокомментировала своё возможное появление в спин-оффе «ВандаВижна» про Агату Харкнесс

Источник: Disney+

Сразу после выхода «ВандаВижна» стало известно, что у сериала появится спин-офф про главную злодейку проекта Агату Харкнесс под названием «Агата: Дом Харкнесс». Ещё бы ему не появиться, Кэтрин Хан прекрасно сыграла талантливую ведьму, пытавшуюся обрести ещё большую силу. Что касается появления в спин-оффе Элизабет Олсен, актриса, конечно, не против колдовского воссоединения, но пока таких планов нет.

С Хан я готова на всё, но в сериале меня не будет, насколько мне известно. Но я обожаю эту женщину! С ней сериал был наполнен радостью, это было здорово. Надеюсь, Кевин Файги это увидит.

 
Элизабет Олсен

Возможно, но пока глава Marvel Studios планирует следующее десятилетие MCU.

Ранее Кэтрин Хан рассказывала, почему не дала бы никому петь вместо себя в сериале «ВандаВижн», а Пол Беттани ответил на вопросы о возвращении Вижна в другие проекты MCU.

Теги
Агата: Дом Харкнесс
Комментарии (1)

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