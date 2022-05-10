Долорес и Мэйв возвращаются в трейлере четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

Многосерийный технотриллер «Мир Дикого Запада» неожиданно готов к возвращению, и в доказательство кабельный канал HBO опубликовал двухминутный тизерный трейлер четвёртого сезона, который возвращает нас в опасный мир будущего и заодно объявляет точную дату возвращения — 26 июня.

Ролик не делает секрета из того, кто из знакомых нам героев вернётся в повествование. Почти весь основной состав на месте — в трейлере засветились персонажи в исполнении Эван Рэйчел Вуд, Тессы Томпсон, Эда Харриса, Тэнди Ньютон, Аарона Пола Джеффри Райта, Люка Хемсворта и Анжелы Сарафян.

Мрачной научной фантастикой по-прежнему занимаются шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. Производством заведуют Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros Television.