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«Асока» — первое фото со съёмок нового спин-оффа «Звёздных войн»

Источник: Disney+

Впервые увидеть Розарио Доусон в образе Асоки Тано нам посчастливилось во втором сезоне «Мандалорца», позже она появилась в «Книге Бобы Фетта», а совсем скоро её ждёт собственный спин-офф с говорящим названием «Асока». Съёмки сериала только что стартовали официально, и судя по первому фото с площадки, Роберт Родригес уже точно где-то там.

Промо-арт сериала «Асока»

Актёрский состав сериала также включает в себя Мэри Элизабет Уинстэд, Хейдена Кристенсена, Наташу Лю Бардиццо, Иванну Сахно и Рэя Стивенсона. За сценарий отвечает Дэйв Филони, который также значится исполнительным продюсером проекта вместе с Джоном Фавро.

Дату премьеры пока не объявляли.

Теги
ГалереяАсока
Комментарии (2)

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