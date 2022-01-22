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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мэри Элизабет Уинстэд в «Звёздных войнах» — актриса записалась в сериал «Асока»

Источник: Warner Bros.

Только что многосерийный проект «Асока» стал ещё более многообещающим — к приключениям одной известной тогрутки в исполнении Розарио Доусон подключилась девушка Оби-Вана Кеноби Мэри Элизабет Уинстэд. Актриса подкачала свои экшен-скиллы в «Хищных птицах» и «Кейт», поэтому может преспокойно отправляться в космические странствия вместе с остальными персонажами вселенной «Звёздных войн».

Вот только кого сыграет Уинстэд, пока не сообщается — инсайдеры молчат, поэтому никаких подробностей о персонаже актрисы у нас пока нет.

В спин-офф «Мандалорца» о приключениях джедая Асоки Тано уже успели записаться Наташа Лю Бардиццо (Сабин Врен) и Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер / Дарт Вейдер).

Исполнительными продюсерами сериала значатся Джон Фавро и Дэйв Филони, который отвечает ещё и за сценарий. Съёмки стартуют предположительно в марте и будут проходить в Калифорнии. О дате премьеры пока тоже ничего не сообщают.

Теги
АсокаМэри Элизабет УинстэдРозарио Доусон
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Источник фотографий: Depositphotos

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