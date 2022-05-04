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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Аманда Уоллер получит собственный спин-офф «Отряда самоубийц» на HBO Max

Источник: Warner Bros.

Вокруг «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна продолжает выстраиваться собственный франчайз. Издание Variety со ссылкой на компетентные источники сообщает, что у «Миротворца» в обозримом будущем появится сосед по цифровой платформе HBO Max — сериал, посвящённый Аманде Уоллер.

Исполнительница роли опасной мадам Виола Дэвис, поговаривают, уже ведёт переговоры о возвращении в экранную вселенную DC. Сюжет будущего пока безымянного сериала собираются выстраивать вокруг событий в финале первого сезона «Миротворца».

Дэвис отметится и за кадром — войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала наряду с Джеймсом Ганном. Сценарий поручили Кристал Генри («В розыске»). Производством займётся Warner Bros. Television.

Теги
HBO MaxWarner Bros.DCEU
Комментарии (1)

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