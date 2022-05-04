 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Даниэль Дедвайлер сыграет главную роль в эпической фантастике Джей Джей Абрамса «Полусвет» Звезда «Человека-муравья 3» пожаловалась на суматошную манеру съёмок марвеловских фильмов Убийца богов Кристиан Бэйл и его страшный меч на промо «Тора: Любви и грома» (фото) Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 апреля — 1 мая Религиозные «Голодные игры» режиссёра Лекси Александр оказались религиозной «Смертельной битвой»
СЕРИАЛЫ
199
 
Прямая ссылка на новость:

Новые супергерои на кадрах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Вслед за серией постеров стриминговый сервис Netflix поделился со зрителями целой пачкой кадров из третьего сезона супергероики «Академия Амбрелла». Тут вам и Ваня-Витя, и Харгривзы из параллельной реальности, и летающие кубы, и, конечно, уже знакомые по двум предыдущим сезонам персонажи.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла»

Продолжение многосерийной фантастики по одноимённому комиксу Джерарда Уэя выходит на цифровой платформе 22 июня.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла»

В основном актёрском составе значатся Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Эллиот Пейдж, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид и загадочный Куб.

Теги
КадрыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

1«Воробьи» против «Зонтиков» на свежих постерах третьего сезона «Академия Амбрелла» 1Старшие братья на постерах третьего сезона фантастики «Академия Амбрелла» 2Диего с ножом и Бен с щупальцами на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Тоже интересно

0«Прославленный: Маска истины» — новый трейлер и другие подробности третьего сезона 17Роберт Дауни-младший раскрыл альтернативные последние слова Железного человека во «Мстителях: Финале» 7Леди Гага в «Топ Ган: Мэверик» — как эта звезда попала в фильм к Тому Крузу 13Wanted: Dead — первый полноценный трейлер смеси Ninja Gaiden с шутером 0Неделя аниме на КГ — главные новости 18–24 апреля

Далее на КГ

2
Будущее «Лунного Рыцаря» не имеет большого значения для Оскара Айзека
 2
Джонни Депп Возлюбленный: из пиратов в короли — готовятся съёмки следующего фильма актёра
 1
Доктор Стрэндж пересекает мультивселенную и выглядит это вполне безумно (видео)
 4
Актёр «Морбиуса» пытается убедить всех, что фильм — не говно
 7
Мишель Пфайффер произвела фурор во время съёмок «Мстителей: Финала»
 4
Дэниэл Рэдклифф зажигает в первом трейлере фильма «Странный: История Эла Янковича»
 7
Леди Гага в «Топ Ган: Мэверик» — как эта звезда попала в фильм к Тому Крузу
 3
Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о первой темнокожей актрисе, сыгравшей Доктора
 5
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time больше не делают в Индии
 1
Срез всех фишек Sniper Elite 5 уместился в 69 секунд геймплея
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
 
3Ноль кадров в секунду – 419: Распил Соника
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru