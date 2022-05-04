Новые супергерои на кадрах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Вслед за серией постеров стриминговый сервис Netflix поделился со зрителями целой пачкой кадров из третьего сезона супергероики «Академия Амбрелла». Тут вам и Ваня-Витя, и Харгривзы из параллельной реальности, и летающие кубы, и, конечно, уже знакомые по двум предыдущим сезонам персонажи.

Продолжение многосерийной фантастики по одноимённому комиксу Джерарда Уэя выходит на цифровой платформе 22 июня.

В основном актёрском составе значатся Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Эллиот Пейдж, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид и загадочный Куб.