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Новые «Мистер и миссис Смит» на закадровых фото комедийнго боевика

Источник: 20th Century

Ну вот и стартовали съёмки сериала «Мистер и миссис Смит» — многосерийной версии комедийного боевика с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В апреле главную женскую роль в проекте отхватила Майя Эрскин, а главная мужская партия давно занята Дональдом Гловером. И на эту мощную парочку уже можно воочию полюбоваться — в сети появились фото со съёмочной площадки.

За проект всю ответственность перед своими подписчиками несёт цифровая платформа Amazon.

Промо-арт сериала «Мистер и миссис Смит» Промо-арт сериала «Мистер и миссис Смит»

Современное переосмысление экшен-комедии рассказывает о супругах, которые в один прекрасный день выясняют, что его вторая половина — суперагент, работающий на конкурирующую фирму. Более того, главные герои получают от начальства приказ о взаимном устранении. К слову, на роли маскирующихся спецов актёры подобраны идеально — никто и никогда не заподозрил бы в них суперагентов.

Гловер также выступает одним из создателей сериала и его исполнительным продюсером. Соавтором и шоураннером числится Франческа Слоун («Фарго»).

Теги
Мистер и миссис Смит
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Источник фотографий: Depositphotos

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