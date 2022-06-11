Голый Дженсен Эклс выходит из спячки на свежих промо третьего сезона «Пацанов»

В честь выхода свежего эпизода антигеройской сатиры «Пацаны» официальные соцсети многосерийного проекта порадовали поклонников промо-артом четвёртой серии Glorious Five Year Plan, посвящённым важному персонажу — Солдатику в исполнении Дженсена Эклса. И таким вы его ещё не видели, поскольку на этот раз первый супергерой Америки ввиду обстоятельств вынужден обойтись без суперкостюма.

Миллиарды фанаток актёра просто обязаны сделать рейтинговую кассу четвёртому эпизоду, ведь персонаж Эклса предстаёт пред их ясны очи в чём мать родила. В «Сверхъестественном» таким добром их вряд ли часто баловали, если баловали вообще.