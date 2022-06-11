 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Трейлер «Тора 4» уже у вас на пороге (видео) Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая Тату на разных частях тела актрисы Даниэлы Мелшиор — всё для съёмок в «Форсаже 10» (фото) «Стражи галактики 3» раскрыли ещё одну актрису: звезда «Бората 2» сыграла в фильме ключевую роль «Пацаны» продлены на четвёртый сезон
2
СЕРИАЛЫ
347
 
Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Голый Дженсен Эклс выходит из спячки на свежих промо третьего сезона «Пацанов»

В честь выхода свежего эпизода антигеройской сатиры «Пацаны» официальные соцсети многосерийного проекта порадовали поклонников промо-артом четвёртой серии Glorious Five Year Plan, посвящённым важному персонажу — Солдатику в исполнении Дженсена Эклса. И таким вы его ещё не видели, поскольку на этот раз первый супергерой Америки ввиду обстоятельств вынужден обойтись без суперкостюма.

Кадры из сериала «Пацаны»

Миллиарды фанаток актёра просто обязаны сделать рейтинговую кассу четвёртому эпизоду, ведь персонаж Эклса предстаёт пред их ясны очи в чём мать родила. В «Сверхъестественном» таким добром их вряд ли часто баловали, если баловали вообще.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

7«Пацаны» продлены на четвёртый сезон

Тоже интересно

18Опубликован график релизов Disney на ближайшие два года 19Глубокое декольте и ботфорты — как могла выглядеть Женщина-кошка Зои Кравиц в «Бэтмене» (фото) 15«Проект „Адам“» с Райаном Рейнольдсом стал одним из лидеров стриминга Netflix 0«Величайший Повелитель демонов перерождается в обычного жителя деревни» — второй трейлер и новые сэйю для аниме об очередном имба-перерожденце 10Age of Empires II: Definitive Edition получает третье дополнение: Dynasties Of India

Далее на КГ

0
Хейли Этвелл рассказала о Томе Крузе, наручниках и своих трюках в экшене «Миссия невыполнима 7»
 0
Вампирская комедия «Чем мы заняты в тени» продлена на пятый и шестой сезоны
 4
Только не говорите Тиму Бёртону и Джонни Деппу: Paramount снимает новую «Сонную лощину»
 3
Время жевать жвачку и ждать экранизацию игры Duke Nukem от создателей сериала «Кобра Кай»
 0
Castlevania: Nocturne — Netflix анонсировал спин-офф готического фэнтези Castlevania
 0
Колин Фаррелл снимется в детективном сериале Apple TV+ «Сахар» от сценариста фильмов «Тор» и «Я — легенда»
 6
Крис Эванс прокомментировал своё возвращение к роли Капитана Америки
 6
Джулия Гарнер заполучила главную роль в байопике о Мадонне
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 7
«Пацаны» продлены на четвёртый сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 425: Щёчки в попке
 
 
6ЕВА – 480: Мало знать концовку
 
0Телеовощи – 447: Что привлекает женщин?
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 518: Клон Карен Гиллан и «Фантастические твари 3»
 
0Ноль кадров в секунду – 424: Гей-мужефоб
 
 
6ЕВА – 479: Непрямой поцелуй через хер (см. бонус)
 
4Телеовощи – 446: Хорошо смазанные
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Чип и Дейл», свежий Лиам Нисон, лучшие сериалы 2021 года
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru