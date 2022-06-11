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Вампирская комедия «Чем мы заняты в тени» продлена на пятый и шестой сезоны

Древние кровососы замечательно прижились в современном мире. Кабельный канал FX решил не тратить время и энергию на два анонса и сделал один, заявив о продлении многосерийного мокьюментари «Чем мы заняты в тени» сразу на два сезона — пятый и шестой.

В честь такого дела даже специальный промо-арт запилили. Ну и в довесок к нему имеется постер четвёртого сезона комедии, возвращающейся на малые экраны со свежими эпизодами 12 июля.

Постеры сериала «Чем мы заняты в тени» Постеры сериала «Чем мы заняты в тени»

В сериале о бессмертных любителях человеческой кровушки и современных развлечений снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Создатели одноимённого фильма-первоисточника Тайка Вайтити и Джемейн Клемент входят в команду исполнительных продюсеров успешного проекта.

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ГалереяЧем мы заняты в тени
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Источник фотографий: Depositphotos

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