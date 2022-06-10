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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Пацаны» продлены на четвёртый сезон

Источник: Amazon

Стриминговому сервису Amazon потребовалась всего-то неделя с начала старта третьего сезона «Пацанов», чтобы официально продлить его на четвёртый. Ну потому что ситуация позволяет — рейтинги у сериала растут. За первые три дня аудитория премьерных эпизодов третьей телеглавы на 17% обогнала просмотры стартовых серий второго сезона и на 234% — показатели премьеры первого.

Такой ошеломительный разрыв в показателях первого и третьего сезона не в последнюю очередь обусловлен тем, что с 2019 года база подписчиков цифровой платформы основательно разрослась.

Эрик Крипке, бессменный шоураннер экранизации культового комикса Гарта Энниса, снова примется за работу, а к своим ролям в продолжении вернутся все, кто переживёт события безумного третьего сезона. Точный список счастливчиков сейчас никто раскрывать, конечно же, не будет.

Теги
Пацаны
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