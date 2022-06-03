Солдатик Дженсен Эклс готов к бою на свежем кадре из третьего сезона «Пацанов»

Третий сезон многосерийной антигеройской сатиры уже на пороге, и стриминговый сервис ещё успевает подкинуть зрителям свежие промо-материалы. На просторах сети появился свежий кадр из третьего сезона «Пацанов» с его главной звездой Солдатиком в исполнении Дженсена Эклса. Супергерой наверняка участвует в какой-то экшен-сцене.

Зрительские руки и глаза вот-вот дотянутся до первых трёх эпизодов продолжения, которого так ждали. Шоураннер Эрик Крипке и остальная творческая команда сериала уже успели наобещать всякого-разного и заявить, что грядущий сезон — самый сумасшедший из всех, что им приходилось создавать.