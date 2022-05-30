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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

У Хоумлендера и Билли Бутчера свидание на свежем кадре из третьего сезона «Пацанов»

Эти глаза напротив… До трёхсерийной премьеры третьего сезона «Пацанов» остаются считанные дни, и стриминговый сервис Amazon не скупится на промо-материалы. В сети появился свежий кадр из во всех отношениях убойного продолжения антигеройской сатиры. И тут ничего лишнего: Билли Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) играют в гляделки. И оные наверняка ничем хорошим не закончатся, учитывая, что в третьем сезоне не только глава Семёрки будет пускать из глаз лазеры.

Кадры из сериала «Пацаны»

Первые три эпизода долгожданного продолжения выходят на цифровой платформе 3 июня.

За экшен-вакханалию отвечает бессменный шоураннер проекта Эрик Крипке. В продолжении также снимаются Джек Куйэд, Томер Капон, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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