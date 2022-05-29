Телеовощи. Выпуск 446: Хорошо смазанные

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|07:57 —
|Обсуждение новостей
|43:09 —
|«Анджелин» (Angelyne) — 1x01
|53:54 —
|«Ночное небо» (Night Sky) — 1x01
|01:02:51 —
|«Любовь. Смерть. Роботы» — 3x02—09 (финал сезона)
|01:59:13 —
|«Предложение» — 1x04
|02:08:13 —
|«Пентаверат» — 1x03
|02:14:41 —
|«Год культуры» — 2х13
|02:18:31 —
|«Гардемарины, вперёд!» — 1x01
|02:42:05 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x03
|02:47:23 —
|«Футурама» — 4x17
|02:53:15 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x13
|02:55:48 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x05
|03:02:48 —
|«Горец» — 1x13
|03:10:13 —
|«Прослушка» — 4x11
|03:19:27 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x04
|03:25:11 —
|«Бриджертоны» — 1x05
|03:38:37 —
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