Режиссёр первого сезона «Локи» рассказала, почему ушла из сериала

Режиссёр «Локи» Кейт Херрон решила объяснить, почему покинула проект после первого сезона, хотя там и объяснять нечего — посмотреть тот самый первый сезон вполне достаточно. Что поделать, она сделала всё, что смогла. Вернее, как смогла.

Я работала над этим сериалом около трёх лет и поняла, что отдала ему всё, что могла. Каждый режиссёр привносит в проект свой взгляд, своё видение, и я очень много отдала этому сериалу. В какой-то момент подумала: «Знаете что, я попыталась». Было ощущение, что нужен кто-то ещё со свежим взглядом — мне кажется, это усилит сезон. Кейт Херрон

Вообще-то и первый сезон для зрителей вышел удачным. Экранизируя что-то в ранге максимум фанатского фанфика, трудно не угодить. Режиссёры второго сезона обещают, что такого больше не повторится смогут удивить поклонников и самих себя.

Недавно Кейт Херрон ответила шоураннеру «Доктора Кто» Расселу Т. Дэвису на критику каминг-аута Локи в сериале — Дэвис назвал этот жест смехотворным, малодушным и слабым.