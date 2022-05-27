Режиссёр «Локи» ответила шоураннеру «Доктора Кто» на обвинение в смехотворности каминг-аута главного героя

Не прошло и полгода — хотя нет, прошло — и режиссёр первого сезона «Локи» Кейт Херрон ответила на критику шоураннера «Доктора Кто» Рассела Т. Дэвиса о том, что она хайпует на теме бисексуальности Локи. В прошлом августе Дэвис назвал ход с каминг-аутом смехотворным, малодушным и слабым жестом и, в общем, нигде не ошибся.

Том Хиддлстон говорил, что знал о бисексуальности Локи ещё десять лет назад, как и все остальные, так что проблема не в каминг-ауте как таковом, а в том, что тухлую новость выставляют небывалым эксклюзивом. Видимо, это какие-то личные комплексы Херрон, которая усилила личный каминг-аут за счёт одного из самых известных персонажей MCU.

Я не возражаю против того, что нужно рассказывать более масштабные истории, однако, хоть я и думаю, что он имеет право на своё мнение, я всё равно очень горжусь тем, что мы сделали в сериале. Рассел — мой герой, но, как и говорила, надеюсь, то, что мы открыли эту дверь, позволит рассказать больше таких историй. Кейт Херрон, ни о чём не жалеет

В этом всё дело, дверь была открыта задолго до неё. Херрон, конечно, та ещё капитан очевидность со своей жалкой попыткой выставить шок-контентом то, что всегда было в комиксах и истории персонажа в целом. Рассела Т. Дэвиса можно понять, но справедливости ради, совсем не ему сейчас осуждать желание добрать очков на прогрессивном подходе.

Следующим Доктором в сериале «Доктор Кто» будет шотландский актёр руандийского происхождения, известный благодаря роли персонажа с нетрадиционной ориентацией, а его спутницей — трансгендер. Но не будем столь циничны, это исключительно творческий выбор, не имеющий никакого отношения к заигрыванию со временем.