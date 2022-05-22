Телеовощи. Выпуск 445: Размножение бессмертных

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:00 —
|Вступление
|00:04:19 —
|Обсуждение новостей
|00:46:23 —
|«Абсурд» — 1х01
|00:52:59 —
|«Змей в Эссексе» (The Essex Serpent) — 1x01
|00:56:46 —
|«Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer) — 1x01
|01:01:44 —
|«Жена путешественника во времени» (The Time Traveler's Wife) — 1x01
|01:10:24 —
|«Любовь. Смерть. Роботы» — 3x01
|01:16:00 —
|«Предложение» — 1x03
|01:27:27 —
|«Пентаверат» — 1x02
|01:35:53 —
|Halo — 1x09 (финал сезона)
|01:59:50 —
|«Год культуры» — 2х12
|02:07:20 —
|«Горец» — 1x12
|02:19:42 —
|«Прослушка» — 4x10
|02:29:15 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x02
|02:35:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x03
|02:42:03 —
|«Футурама» — 5x11
|02:52:21 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x12
|02:55:25 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x04
|03:01:04 —
|«Бриджертоны» — 1x04
|03:15:00 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: