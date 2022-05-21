Подвинься, Брюс Беннер — трейлер «Женщины-Халка» набрал 78 млн просмотров за первые сутки

Несмотря на то, что две версии Халка в новом сериале MCU смотрятся как столкновение поколений CGI, первый трейлер «Женщины-Халка» ничуть от этого не страдает — за первые сутки ролик набрал 78 млн просмотров.

Без сомнений, Татьяна Маслани очень хороша, безусловно, она звезда этого проекта, но у сериала есть и другие козыри — Марк Руффало, на секундочку, который по ряду причин так и не получил сольник, и Тим Рот, который вернётся к роли Мерзости впервые после фильма с Эдвардом Нортоном.

По сюжету сериала, персонаж Маслани хочет просто быть никому не известным адвокатом, но получается так, что ей приходится смириться с неизбежностью трансформации и новой реальностью.

Премьера «Женщины-Халк» — 17 августа на Disney+.