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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Подвинься, Брюс Беннер — трейлер «Женщины-Халка» набрал 78 млн просмотров за первые сутки

Источник: Disney+

Несмотря на то, что две версии Халка в новом сериале MCU смотрятся как столкновение поколений CGI, первый трейлер «Женщины-Халка» ничуть от этого не страдает — за первые сутки ролик набрал 78 млн просмотров.

Без сомнений, Татьяна Маслани очень хороша, безусловно, она звезда этого проекта, но у сериала есть и другие козыри — Марк Руффало, на секундочку, который по ряду причин так и не получил сольник, и Тим Рот, который вернётся к роли Мерзости впервые после фильма с Эдвардом Нортоном.

По сюжету сериала, персонаж Маслани хочет просто быть никому не известным адвокатом, но получается так, что ей приходится смириться с неизбежностью трансформации и новой реальностью.

Премьера «Женщины-Халк» — 17 августа на Disney+.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
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