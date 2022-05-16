Дождались! «Женщина-Халк» получила дату релиза

Благодаря информации в свежем материале издания Forbes стала известна точная дата премьеры «Женщины-Халка». Сериал стартует на Disney+ 17 августа. Но прежде подписчики платформы увидят другой проект MCU — «Мисс Марвел», премьера которой состоится 8 июня.

В сериале «Женщина-Халк» главную роль Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестры Брюса Бэннера, сыграла Татьяна Маслани. Марк Руффало вернётся к образу Профессора Халка, Джамила Джамил появится в роли Титании, а суперзлодеем Мерзость снова будет Тим Рот, в своё время противостоявший Халку в исполнении Эдварда Нортона.

Ещё есть слухи о появлении в двух эпизодах сериала Сорвиголовы — персонаж Чарли Кокса успеет завести роман с Дженнифер Уолтерс и проапгрейдить костюм до жёлто-красного, как в комиксах. Кроме того, согласно инсайду, в сериале может засветиться Вонг в исполнении Бенедикта Вонга.