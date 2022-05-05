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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Нет стриминга? Нет проблем! «Мисс Марвел» выйдет в кинотеатрах Пакистана

Источник: Disney+

Ничто не встанет на пути у MCU, по крайней мере, в Пакистане — сериал «Мисс Марвел» выйдет в местных кинотеатрах, потому что в стране до сих пор нет Disney+.

Схема такая: так как в проекте шесть серий, будет три сеанса, на каждом из которых зрители увидят два эпизода. На Disney+ премьера «Мисс Марвел» планируется 8 июня, а первый кинопоказ стартовых эпизодов, по словам режиссёра Шармин Обаид, пройдёт 16 июня.

Потом между выходами остальных серий будут двухнедельные интервалы. Третий и четвёртый эпизоды выйдут 30 июня, а финальные серии — 14 июля. Даты выхода в кинотеатрах совпадают с датами выхода второй, четвёртой и шестой серий на Disney+ — мера против утечек.

«Мисс Марвел» станет первым сериалом Marvel, который полностью покажут в кинотеатрах. Кто знает, если такой формат приживётся, возможно, подобные показы станут востребованы и за пределами Пакистана. Например, у нас тоже нет Disney+, и о запуске говорить не приходится.

Теги
Мисс МарвелMarvelDisney+
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