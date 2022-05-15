Телеовощи. Выпуск 444: Превращение в мультик

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|06:31 —
|Обсуждение новостей
|51:55 —
|«Лестница» (The Staircase) — 1x01
|58:10 —
|«Пентаверат» (The Pentaverate) — 1x01
|01:06:44 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds) — 1x01
|01:18:31 —
|«Предложение» — 1x02
|01:36:51 —
|«Бортпроводница» — 2x03
|01:43:34 —
|Halo — 1x07—08
|01:52:44 —
|«Последнее королевство» — 5x10 (финал сериала)
|02:07:33 —
|«Год культуры» — 2х11
|02:14:13 —
|«Страйк» — 4x04 (финал сезона)
|02:23:31 —
|«Горец» — 1x11
|02:28:28 —
|«Прослушка» — 4x09
|02:37:18 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x01
|02:46:38 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x02
|02:51:18 —
|«Футурама» — 5x10
|02:59:35 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x11
|03:05:07 —
|«Бриджертоны» — 1x03
|03:21:37 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x03
|03:33:09 —
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