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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Мультсериал Marvel «МОДОК» закрыли после первого сезона

Источник: Hulu

Премьера одного из последних проектов по вселенной Marvel на видеосервисе Hulu — мультсериала «МОДОК» — состоялась в прошлом мае, и с тех пор о нём ничего известно не было. И после столь длительного перерыва новость о том, что сериал закрыт, вряд ли кого-нибудь удивила. Цифровая платформа официально попрощалась с комедией Пэттона Освальта.

Сериал рассказывал о Мобильным Организме Для Организации Катастроф (МОДОК), переживающем профессиональный и личный кризис — его обанкротившуюся злодейскую организацию перекупила корпорация, а жена собирается с ним развестись, и дети пока не в курсе, что семья разваливается. В общем, главному злодею не позавидуешь, как и всем в его окружении — ведь гнев он собирается срывать на них.

Освальт озвучил главного злодея, а также выступил создателем многосерийной комедии на пару с Джорданом Блумом.

Теги
МОДОК
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