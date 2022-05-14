 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Ночная прогулка по Новому Орлеану в свежем тизере «Интервью с вампиром» Ремикс песни «Прекрасное далёко» и другие находки в «Яндекс.Музыке» «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня» закрыты по вине Warner Bros. Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени» Джейсон Айзекс и Лиор Раз присоединились к касту сериала «Переполненная комната» с Томом Холландом
СЕРИАЛЫ
86
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Роуз Бирн возвращается в мир аэробики в трейлере второго сезона «В ритме жизи»

Разминка завершилась — приступаем к основным упражнениям. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер многосерийной ретро-драмеди «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли. Десятисерийное продолжение стартует на цифровой платформе 3 июня.

Шейла Рубин (Бирн) — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, сражавшаяся со скучной повседневностью и самой собой, до тех пор пока не открыла для себя мир аэробики, который полностью меняет её жизнь. Во втором сезоне Шейла вступает в безжалостную борьбу с конкурентами за создание собственной бизнес-империи.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»). Второй сезон срежиссировала Стефани Лэнг.

Теги
ВидеоВ ритме жизниТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

3Новые сериалы недели: криминальная драма от авторов «Прослушки» и сериал о съёмках «Крёстного отца» 6Третий сезон «Для всего человечества» получил дату выхода (видео) 571 день в одиночку в Антарктике: Том Хиддлстон сыграет в драме Apple «Белая тьма»

Тоже интересно

3Из президентов в злые королевы: Робин Райт сыграет в сказке от Netflix 15Адская кукла для развлечений продюсера Джеймса Вана (фото) 61«Я чувствовала себя куском мяса» — Дайан Крюгер рассказала о неприятном опыте кастинга в «Трою» 03D-платформер Kao the Kangaroo получил дату выхода 2Звезда «Отряда самоубийц» надеется на выход режиссёрской версии фильма

Далее на КГ

3
Бенедикт Камбербэтч отказался играть злодея в Marvel
 4
Страшновато. Съёмки перезапуска «Ворона» с Биллом Скарсгардом стартуют летом
 10
Нет легализации пиратства! Российские видеосервисы против принудительного лицензирования
 3
«Назад в кино» — «Соник 2 в кино» (Sonic the Hedgehog 2, 2022)
 10
ЕВА-476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
 0
КГ играет: Command & Conquer: Red Alert 3, часть 4
 3
Не время колдовать: Дэниэл Крэйг мог сыграть знаковую роль в «Докторе Стрэндже 2», но отказался
 10
Кевин Спейси держит всех на прицеле в своём новом триллере (фото)
 8
Обзавидуйся, Джеки Чан! Мишель Йео подколола своего коллегу из-за отказа сняться в фильме «Всё везде и сразу»
 10
Konami не даст соврать: В сеть утекли арты и кадры новой Silent Hill
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
9Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
10ЕВА – 476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
 
4Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
6ЕВА – 475: Метафизическая пуля в жопе
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru