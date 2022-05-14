Роуз Бирн возвращается в мир аэробики в трейлере второго сезона «В ритме жизи»

Разминка завершилась — приступаем к основным упражнениям. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер многосерийной ретро-драмеди «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли. Десятисерийное продолжение стартует на цифровой платформе 3 июня.

Шейла Рубин (Бирн) — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, сражавшаяся со скучной повседневностью и самой собой, до тех пор пока не открыла для себя мир аэробики, который полностью меняет её жизнь. Во втором сезоне Шейла вступает в безжалостную борьбу с конкурентами за создание собственной бизнес-империи.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»). Второй сезон срежиссировала Стефани Лэнг.