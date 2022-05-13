«Да пребудет с вами Сила!» — вышел трейлер третьего сезона «Орвилла»

Их возвращение неизбежно и максимально эпично. Стриминговый сервис Hulu выкатил полноценный трейлер третьего сезона «Орвилла» Сета Макфарлейна. Продолжение приключенческой фантастики с подзаголовком «Новые горизонты» стартует на цифровой платформе 2 июня

Сериал рассказывает о событиях далёкого будущего. Не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы обитаемого космоса, а экипаж судна в обязательно порядке переживает невероятные приключения. И третий сезон обещает, что эти преключения будут максимально эпичными.

Помимо Макфарлейна в проекте снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли и Джессика Зор.