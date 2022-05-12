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Зомби нападают в тизере хоррора «Обитель зла»

Добро пожаловать в Раккун-Сити. Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер многосерийного фантастического хоррора «Обитель зла» по культовой игровой вселенной. Премьера сериала состоится 14 июля.

События разворачиваются в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

В восьмисерийном экшен-хорроре снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала значится Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), который также отвечает за сценарий совместно с Мэри Ли Саттон.

Теги
ВидеоОбитель злаNetflix
Комментарии (12)

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