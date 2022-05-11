Hulu не продлил «Куколку» с Кэт Деннингс на третий сезон

Спустя три месяца после премьеры второго сезона «Куколки» Hulu решил не продлевать сериал — что неудивительно, проект не спасала даже Кэт Деннингс.

В первом сезоне концепция сериала была в том, как выбраться из изолирующих деструктивных отношений и вернуть утраченные связи. Второй сезон был уже о том, как найти себя и построить карьеру, ну а что было бы в третьем сезоне, мы уже не узнаем.

Нет, проект не хуже, чем та же «Эмили в Париже», которую по каким-то сверхъестественным причинам многострадальный Netflix продлил сразу на два сезона вперёд, но явно дал маху, к примеру, с сюжетной линией строительства бара для женщин. Уж там создатели превзошли сами себя. Продвигая идеи равноправия, они придумали место, кишащее стереотипами в отношении женщин — возможно, при изначально неплохих намерениях в итоге всё вышло жутко оскорбительно.

Hulu не назвал официальную причину закрытия сериала.

Последним на данный момент проектом Кэт Деннингс был «ВандаВижн», где она вернулась к роли Дарси, которая со времён «Тора» очень преуспела в научных делах.