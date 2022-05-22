Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 мая

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Главные герои «Правдивой лжи» на первом кадре ребута картины Джеймса Кэмерона. Стив Хоуи и Джинджер Гонзага пришли на смену Арнольду Шварценеггеру и Джейми Ли Кёртис.

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