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Парадокс! Эллен Пейдж и Эллиот Пейдж в крышесносном трейлере третьего сезона «Академии Амбрелла»

Третий сезон «Академии Амбрелла» выйдет на Netflix уже 22 июня — самое время знакомиться с новыми героями поближе. Свежий трейлер продолжения обещает крайне увлекательное зрелище и ещё больше семейных разборок.

В третьем сезоне вернутся трансгрессировавшая в Эллиота Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья и Колм Фиор. Роли членов «Академии Спэрроу» исполнят также Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.

И свежий постер вдогонку:

Постеры сериала «Академия Амбрелла»
Теги
ВидеоАкадемия Амбрелла
Комментарии (2)

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