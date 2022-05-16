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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Бен Харгривз общается с Кубом на новых кадрах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Свою лепту в промо-кампанию третьего сезона «Академии Амбрелла» вносит портал EW, опубликовавший три свежих кадра из продолжения. И все они посвящены Бену Харгривзу (Джастин Х. Мин) из параллельной вселенной. Там он жив-здоров и наверняка обладает более сволочным характером, чем его покойный оригинал из основной временной линии.

Узнать, так это или нет, зрители смогут уже 22 июня, когда новые эпизоды сериала пожалуют на цифровую платформу Netflix.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла»

В третьем сезоне проекта, которым руководит шоураннер Стив Блэкман, воспитанники Реджинальда Харгривза (Колм Фиор) столкнуться со своими куда более воинственными двойниками из «Академии Спэрроу». И знакомство почти наверняка окажется не из приятных.

Теги
КадрыГалереяАкадемия Амбрелла
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