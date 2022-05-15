Новые сериалы недели: байопик с Эмми Россам и фантастика с Дж. К. Симмонсом

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Peakock

Анджелина, урождённая Рене Голдберг, дочь выживших жертв Холокоста, родилась в середине прошлого века в Польше. Её родители прошли концлагерь, а после эмигрировали в США и обосновались в Городе ангелов. Вскоре девушка выросла и, последовав девизу «сотвори себя сама», переродилась в горячую блондинку, оккупировавшую рекламные щиты и рассекающую по улицам на розовом Кадиллаке.

Эмми Россам собирается покорять зрительские сердца своим мастерством перевоплощения. Ну и обилием пластического грима тоже. Байопик о звезде лос-анджелесских билбордов, возможно, приглянется ценителям жанра.