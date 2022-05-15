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Новые сериалы недели: байопик с Эмми Россам и фантастика с Дж. К. Симмонсом

Источник: Peacock

На повестке дня сплошные стриминговые драмы. В список новых сериалов попали биографическая драма с переодеванием «Анджелина» от потокового сервиса Peacock, фантастическая драма «Ночное небо» от видеосервиса Amazon и, наконец, отечественная ретро-драма «Нулевой пациент» от цифровой платформы «Кинопоиск».

Вторник, 17 мая

 
Конец сезона2
NBC
Господин мэр Mr. Mayor

комедия

В ролях Тед Дэнсон, Холли Хантер, Велла Ловелл, Кайла Кенеди, Бобби Мойнихан, Майк Кабельон

Создатель Роберт Карлок, Тина Фей

Одиннадцатый эпизод The Debate станет заключительным для второго сезона и сериала. На днях телеканал NBC попрощался с проектом.

Видео

Четверг, 19 мая

 
Премьера+
Peakock
Анджелина Angelyne

драма, биография

В ролях Эмми Россам, Мартин Фриман, Хамиш Линклейтер, Алекс Карповски, Джефферсон Холл, Лукас Гейдж

Создатель Нэнси Оливер

Анджелина, урождённая Рене Голдберг, дочь выживших жертв Холокоста, родилась в середине прошлого века в Польше. Её родители прошли концлагерь, а после эмигрировали в США и обосновались в Городе ангелов. Вскоре девушка выросла и, последовав девизу «сотвори себя сама», переродилась в горячую блондинку, оккупировавшую рекламные щиты и рассекающую по улицам на розовом Кадиллаке.

Эмми Россам собирается покорять зрительские сердца своим мастерством перевоплощения. Ну и обилием пластического грима тоже. Байопик о звезде лос-анджелесских билбордов, возможно, приглянется ценителям жанра.

Видео

 
Премьера+
«Кинопоиск»
Нулевой пациент

драма

В ролях Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков

Молодой врач Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров, специализирующийся по малоизвестной в СССР болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Сценарист Олег Маловичко на пару с постановщиками Сергеем Трофимовым и Евгением Стычкиным подраматизировали на тему эпидемии ВИЧ в Советском Союзе.

Видео

 
Конец сезона1
Paramount+
Halo Halo

боевик, фантастика

В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу

Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн

Первый сезон футуристического боевика завершится девятым эпизодом Transcendence. В феврале стриминговый сервис Paramount+ оформил сериалу продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Соединённые Штаты Ала United States of Al

комедия

В ролях Адир Калиан, Паркер Янг, Элизабет Альдерфера, Дин Норрис, Келли Госс, Фаррах Маккензи

Создатель Дэвид Гоетч, Мария Феррари, Чак Лорри

Выход двух эпизодов Chaos / Aashob ознаменует завершение второго сезона и сериала. Ситком Чака Лорри официально закрыт.

Видео

 
Конец сезона3
FX (US)
Атланта Atlanta

комедия

В ролях Дональд Гловер, Лакит Стэнфилд, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Эммет Хантер, Харольд Хаус Мур

Создатель Дональд Гловер

Третий сезон многосерийного проекта Дональда Гловера завершится восьмой серией Tarrare. Пока неизвестно, собирается ли актёр-музыкант-продюсер продолжать сериал.

Видео

Пятница, 20 мая

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Ночное небо Night Sky

фантастика, драма

В ролях Сисси Спейсек, Дж. К. Симмонс, Чай Хансен, Адам Бартли, Кэсс Багги, Киа Маккирнан

Создатель Холден Миллер

Ирен Йорк и её супруг Франклин уже очень давно хранят невероятную тайну — много лет назад у себя на заднем дворе они обнаружили помещение с порталом, ведущим на другую планету. Они так и не решились никому рассказать о своей находке, но однажды в их жизни появляется таинственный незнакомец, а их давнее открытие оказывается чем-то куда более значимым, чем они могли себе вообразить.

Фантастическая драма о космосе в подвале — любопытная идея. Ну а Дж. К. Симмонс в одной из главных ролей — дополнительный приятный бонус.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Любовь, смерть и роботы Love, Death + Robots

мультфильм, семейный

Создатель Тим Миллер, Дэвид Финчер

В антологию входят 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.

Видео

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Превью
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