 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новые сериалы недели: байопик с Эмми Россам и фантастика с Дж. К. Симмонсом Неделя аниме на КГ — главные новости 18–24 апреля Сексапильная Эмми Россам и кучерявый Мартин Фриман на кадрах «Анджелины» Адская кукла для развлечений продюсера Джеймса Вана (фото) Хреновое знамение: началась активная разработка приквела серии «Омен»
1
СЕРИАЛЫ
408
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 мая

Источник: Netflix
Теги
Дайджест
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Заматеревший джедай снова взялся за световой меч на промо «Оби-Вана Кеноби»

Тоже интересно

3Состоялся релиз первого крупного дополнения к Crusader Kings III, и игроки не в восторге 0Новые сериалы недели: байопик с Эмми Россам и фантастика с Дж. К. Симмонсом 7«Настоящий детектив» — Джоди Фостер в касте и другие подробности четвёртого сезона 8Стильный линчеватель на первом кадре сериала «Лунный Рыцарь» 3Элизабет Мосс выходит на след путешествующего во времени маньяка в трейлере сериала «Сияющие»

Далее на КГ

0
Телеовощи. Выпуск 444: Превращение в мультик
 1
И да сгорят консольщики в пламени хардкора и багов — у них появится своя ARMA
 5
Топ-10 корпораций, заработавших больше всего на играх в 2021 году
 4
Zenless Zone Zero — анонсирована новая игра от авторов Genshin Impact
 5
Activision Blizzard представила Diversity Space Tool — инструментарий по численной оценке прогрессивности персонажей
 0
Рецензия и отзывы на игру Stellaris: Overlord
 9
«Воспламеняющая взглядом» не зажгла в прокате, а «Доктор Стрэндж 2» продолжает показывать фокусы
 12
«Диснею» Китай не нужен! Боб Чапек вдохновлён сборами «Доктора Стрэнджа 2»
 8
Брэд Питт в ярости на свежем кадре экшен-триллера «Быстрее пули» Дэвида Литча
 6
Прощаемся с Рэйчел Макадамс! Доктору Стрэнджу нашли новый любовный интерес
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 444: Превращение в мультик
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
13ЕВА – 476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
 
5Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
6ЕВА – 475: Метафизическая пуля в жопе
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru